غدًا.. نادي الصيد بالإسكندرية ينظم مهرجان الأسماك وجوائز للفائزين

ينظم نادي الصيد المصري بالإسكندرية، غدًا الجمعة الموافق 23 أكتوبر، مهرجان صيد الأسماك، في ختام نشاط الصيد بالنادي لموسم 2026/2027، بمشاركة مختلف الفئات العمرية، في إطار الأنشطة الرياضية والترفيهية التي ينظمها النادي لأعضائه.

حفل ختامي وتوزيع الجوائز على المشاركين

وأعلن مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالإسكندرية أن فعاليات المهرجان تبدأ في الثامنة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، وتتضمن مسابقات في عدد من أساليب الصيد، تشمل الصيد بطريقة الجر، والكاستنج، والجيجنج، والتسقيط، بالإضافة إلى الصيد على أرصفة النادي، بما يتيح الفرصة للمشاركين للاستمتاع بمختلف أنشطة الصيد.

ومن المقرر أن يُختتم المهرجان بحفل ختامي في الثامنة مساءً، يتضمن تسليم الجوائز للفائزين، وتكريم المتميزين في الفعاليات، احتفاءً بمشاركتهم في أنشطة الصيد خلال الموسم الرياضي.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار حرص نادي الصيد المصري بالإسكندرية على تنشيط الفعاليات الرياضية والترفيهية، وتعزيز مشاركة أعضائه من مختلف الأعمار في الأنشطة البحرية، بما يسهم في ترسيخ تقاليد الصيد الرياضي وتشجيع ممارسة الهوايات البحرية.