قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجهولون يشعلون النيران في 10 مركبات بمنشأة للصناعات الدفاعية بألمانيا
مصر ترفض استهداف مطار الملك فهد بالدمام وتحذر من تصعيد التوترات بالمنطقة
مصر تدين استهداف مطار الملك فهد بالدمام وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية
إكسترا نيوز: مصر تؤكد أن استهداف مطار الملك فهد بالدمام يُعد استمرارًا لانتهاك قواعد القانون الدولي
2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها
«الأوقاف» في ذكرى وفاة أحمد أبوالمعاطي: أحد أعلام دولة التلاوة المصرية وكبار قرّاء الإذاعة
ابنة حمدي أحمد : والدى تعرض للحبس قبل الثورة وأخفى أعماله الخيرية الكثيرة عن أسرته
خبير طاقة يستعرض مخرجات ورشة محاكاة أزمة الطاقة في منتدى مصر 2026
الرئيس السيسي يصل لحضور جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر
الطفلة تاليا: كنت عاوزة أغني أكتر أمام الرئيس السيسي في منتدى مصر
جامعة 6 أكتوبر تفتح باب التقديم لوظائف أكاديمية في الشبكات والأمن السيبراني
مفيش شخصية.. إبراهيم سعيد يفتح النار على عموتة واللاعبين.. الساعي ومرعي مش شبه الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوار السابع للسياسات السيبرانية بين الولايات المتحدة و(آسيان) يؤكد أهمية الشراكة القوية والرؤية المشتركة لتعزيز الأمن السيبراني

الحوار السابع للسياسات السيبرانية بين الولايات المتحدة و(آسيان) يؤكد أهمية الشراكة القوية والرؤية المشتركة لتعزيز الأمن السيبراني
الحوار السابع للسياسات السيبرانية بين الولايات المتحدة و(آسيان) يؤكد أهمية الشراكة القوية والرؤية المشتركة لتعزيز الأمن السيبراني
أ ش أ

أصدرت حكومتا الولايات المتحدة وكمبوديا، بصفتهما الرئيستين المشاركين للحوار السابع للسياسات السيبرانية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بيانا مشتركا أكدتا فيه أن "هذا الحوار يواصل إظهار الشراكة القوية والرؤية المشتركة لتعزيز الأمن السيبراني، وهو ما يشكل ركيزة لأمننا وازدهارنا الاقتصادي المشترك".

وأضاف البيان أن الحوار السابع للسياسات السيبرانية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قد عقد في سنغافورة يوم 13 أكتوبر 2026.

وبحسب البيان فقد استندت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في رابطة "آسيان" إلى ما تم التوصل إليه في حوار العام الماضي، مؤكدة مجددا أهمية مواءمة الاستراتيجيات السيبرانية الوطنية، وتعزيز الالتزام بتبادل المعلومات بشكل منسق بين فرق الاستجابة لطوارئ الحاسوب لمعالجة قضايا الأمن السيبراني ذات الصلة، بما في ذلك مكافحة الجرائم السيبرانية وعمليات الاحتيال.

كما جرت مناقشة ضرورة التركيز على الأمن السيبراني كركيزة أساسية للأمن القومي لجميع الدول الأعضاء، لا سيما في ظل تزايد التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية المشتركة والمخاطر الجديدة الناجمة عن الأنشطة السيبرانية الضارة التي تستغل التقنيات الناشئة، وفقا للبيان.

ورحب المشاركون أيضا بمواصلة الحوار مع القطاع الخاص للكشف عن الحملات السيبرانية المعادية وتعطيلها والتعافي من آثارها، معتبرين أن التنسيق المباشر مع القطاع الخاص يعد عنصرا جوهريا في الدفاع السيبراني الجماعي.

واتفق المشاركون على بحث إمكانية عقد الحوار الثامن للسياسات السيبرانية بين الولايات المتحدة ورابطة "آسيان" في عام 2027، وذلك على هامش "أسبوع سنغافورة الدولي للأمن السيبراني". كما تطلع المشاركون إلى إجراء المزيد من المناقشات خلال اجتماع وزراء الشؤون الرقمية في رابطة "آسيان" لعام 2027.

الولايات المتحدة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان تعزيز الأمن السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

التوبة من الزنا

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

نوعيه

الكشف المبكر ينقذ الحياة.. جلسة توعية بصحة المرأة خلال أكتوبر الوردي

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

بالصور

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية.. ثلاثة محركات وقوة تصل إلى 1153 حصانا

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزيد المشكلة

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد