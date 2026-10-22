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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الإحصاء الفلسطيني": ارتفاع الصادرات 23% والواردات 19% خلال أغسطس الماضي

"الإحصاء الفلسطيني": ارتفاع الصادرات 23% والواردات 19% خلال أغسطس الماضي
"الإحصاء الفلسطيني": ارتفاع الصادرات 23% والواردات 19% خلال أغسطس الماضي
أ ش أ

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 23% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 217 مليون دولار.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، ارتفاع الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أغسطس من عام 2026 بنسبة 29% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 96% من إجمالي قيمة الصادرات خلال أغسطس 2026، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 46% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وأشار إلى أنه في شهر أغسطس من عام 2026، ارتفعت الواردات بنسبة 19% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 776.6 مليون دولار. كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال أغسطس 2026 بنسبة 16% مقارنة بأغسطس 2025، وشكلت الواردات من إسرائيل 62% من إجمالي قيمة الواردات خلال الشهر ذاته من عام 2026. كذلك ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 23% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2025.

أما الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعًا في قيمة العجز بنسبة 17% خلال شهر أغسطس من عام 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، حيث بلغت قيمة العجز 559.6 مليون دولار.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع الصادرات ارتفاع الصادرات إلى إسرائيل

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