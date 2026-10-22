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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي لكافة صور التعديات التي تشوه المظهر العام

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي لكافة صور التعديات التي تشوه المظهر العام
محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي لكافة صور التعديات التي تشوه المظهر العام
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكافة صور التعديات والإشغالات والمخالفات التي تشوه المظهر العام، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، والاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات المواطنين.

وفي هذا الإطار ، شن حي أول المنتزة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة للتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين .

وشملت الحملة المرور على عدد من المناطق بنطاق الحي، وتم خلالها إزالة ورفع الإشغالات والمخالفات، والتصدي لتجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية على أرصفة المشاه وحرم الطريق العام، والتحفظ على 122 حالة إشغال متنوع وهالك وتروسيكل يستخدم في أعمال الفرز المخالفة ، وغلق وتشميع محل فاكهة بجوار مبنى ديوان عام الحي، لتعديه على أرصفة المشاه وحرم الطريق العام وإعاقته حركة المواطنين، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع المخلفات بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية .

واستهدفت حملة حي شرق شوارع ومناطق رئيسية بالحي، وتم ضبط 75 حالة إشغال طريق و 211 حالة هالك وإزالة 41 تاندة صاج.

وأسفرت حملة حي غرب بمنطقة القباري عن إزالة كافة الإشغالات، والتحفظ على 20 إشغال متنوع، وتوسعة الطرق لعدم تكدس السيارات .

وقامت إدارة إشغال الطريق بحي أول العامرية، بحملة صباحيه بنطاق الحي لرفع الإشغالات، وتم التحفظ على عدد 32 حالة إشغال وعدد 13 إشغال هالك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكافة صور التعديات والإشغالات تشوه المظهر العام تحقيق الانضباط والسيولة المرورية

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