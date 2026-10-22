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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مبيدات مغشوشة ومحظورة داخل محل غير مرخص في الغنايم بأسيوط

ضبط مبيدات مغشوشة ومحظورة وغير مسجلة داخل محل غير مرخص بالغنايم
ضبط مبيدات مغشوشة ومحظورة وغير مسجلة داخل محل غير مرخص بالغنايم
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص اللازمة، والتصدي لكافة صور الغش والتداول غير القانوني للمبيدات، خاصة المحظورة وغير المسجلة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية والبيئة، وحماية المزارعين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وأوضح المحافظ أن حملة رقابية بمركز الغنايم أسفرت عن ضبط محل غير مرخص بقرية العزايزة، يتداول كميات كبيرة من المبيدات المخالفة، شملت مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، فضلًا عن مبيدات غير صالحة للتداول والاستخدام، وذلك في إطار التنسيق بين مديريتي الزراعة والتموين، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين، وبالتعاون مع إدارة تموين الغنايم.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة شارك فيها أحمد مسعود محمد، رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة بأسيوط، والمهندس علاء الدين موسى عبد العال، مأمور الضبط القضائي بإدارة تموين الغنايم، تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين، مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأشار المحافظ إلى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول المبيدات المغشوشة أو المحظورة أو غير المسجلة، لما تمثله من مخاطر على المحاصيل الزراعية وصحة الإنسان والبيئة، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بالمزارعين نتيجة استخدام منتجات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستخدام.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف المرور على محال ومنافذ بيع المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، وضبط الأسواق ومنع تداول المنتجات غير المطابقة، بما يدعم جهود الدولة في حماية القطاع الزراعي، والحفاظ على سلامة الإنتاج، وضمان وصول مستلزمات زراعية آمنة وموثوقة إلى المزارعين.

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