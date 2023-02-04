عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجلاء بدر عن المواجهة الزوجية: لازم يكون معايا مستندات

الفنانة نجلاء بدر
الفنانة نجلاء بدر

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن دورها في حكاية "روليت" التي أذيعت ضمن حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، قائلة: "إنها لعبت دور الممثلة بشكل طبيعي وإنساني بعيدا عن الشكل النمطي المعتاد".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “cbc”، تقديم الإعلامية مني الشاذلي، أن العمل تناول محاور عدة، خاصة فيما يتعلق بالوضوح والصراحة والمواجهة بين الأزواج. 

وتابعت أنها لا تواجه زوجها فى حياتها الشخصية إلا بعد التثبت بالأدلة القاطعة، معقبة: “أنا عمري ما بواجه غير لما يكون معايا مستندات، المواجهة عندي يبقى أنت خلاص هتلبس مصيبة مفيش تفاهم”.

وأشارت: “عندي حتة التحري قبل المواجهة.. مقدرش أواجه حد وأنا شاكة.. لازم أواجه وأنا ضامنة إني صح”.

الفنانة نجلاء بدر نجلاء بدر حكاية روليت في كل أسبوع حكاية مسلسل في كل أسبوع حكاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

سهرة حمراء تنتهى بجثة.. القصة الكاملة لوفاة موظف أثناء ممارسة الرذيلة في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

ثلوج وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس| تفاصيل

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

هاني رمزي:أتمنى المشاركة بالجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الامريكية"

خلال 72 ساعة.. مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة كهربا.. فيديو

لطلاب حقوق القاهرة.. قدم تظلم على النتيجة من خلال هذا الرابط

الكاتب الفرنسي رولان لومباردي: الرئيس السيسي أنقذ مصر خلال فترة حرجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

ابرزهم محمد رمضان ومها أحمد .. نجوم الفن والاعلام في حفل خطوبة ابنة دينا رامز وطارق علام

تتألق بالأسود.. نرمين الفقي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مش هتصدق .. أسهل طريقة لإزالة البقع من الملابس

فيديو

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

من الرعاية لـ الإصابة بمرض السرطان.. أمراض الفنانين بين السرية والعلنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ