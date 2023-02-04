نجلاء بدر عن المواجهة الزوجية: لازم يكون معايا مستندات

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن دورها في حكاية "روليت" التي أذيعت ضمن حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، قائلة: "إنها لعبت دور الممثلة بشكل طبيعي وإنساني بعيدا عن الشكل النمطي المعتاد".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “cbc”، تقديم الإعلامية مني الشاذلي، أن العمل تناول محاور عدة، خاصة فيما يتعلق بالوضوح والصراحة والمواجهة بين الأزواج.

وتابعت أنها لا تواجه زوجها فى حياتها الشخصية إلا بعد التثبت بالأدلة القاطعة، معقبة: “أنا عمري ما بواجه غير لما يكون معايا مستندات، المواجهة عندي يبقى أنت خلاص هتلبس مصيبة مفيش تفاهم”.



وأشارت: “عندي حتة التحري قبل المواجهة.. مقدرش أواجه حد وأنا شاكة.. لازم أواجه وأنا ضامنة إني صح”.