عاملين قعدة في أرضه.. فلاح يطلق الرصاص على شاب وشلته بكرداسة

باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة حول اصابة عامل بطلق ناري على يد مزارع بسبب ابعاد الاخير له عن ارضه بمنطقة كرداسة.

واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، والذي افاد انه فوجئ هو وزملاؤه بقيام الفلاح بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما اصيب بطلقة في كتفه، وامرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات والتحفظ على سلاح الجريمة المستخدم "طبنجة"، طلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

كشفت التحقيقات ان المزارع المتهم كان يقوم باطلاق طلقات تحذيرية، لابعاد بعض الشباب من الجلوس داخل ارضه، فاخترقت احدي هذه الطلقات كتف المجني عليه مسببة اصابته في حين فر باقي زملائه.

البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوي طلقات نارية ويرحج اصابة احدهم بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، إصابه عامل يبلغ من العمر 20 سنة بطلق ناري بالكتف على يد مزارع يبلغ من العمر 60 سنة بسلاح ناري “طبنجة”.

وعلى الفور، ألقى القبض على المتهم والسلاح الناري المستخدم، وبمواجهته أعترف بأرتكابه الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.