بكاء فتاة.. راغب علامة يتعرض لموقف خلال حفل في العلمين

في لحظة غير متوقعة ومليئة بالعاطفة، تعرّض السوبر ستار اللبناني راغب علامة لموقف طريف خلال إحيائه حفل غنائي في مدينة العلمين الجديدة.

فوجئ علامة أثناء غنائه باقتحام إحدى المعجبات خشبة المسرح، وبمجرد أن اقتربت، انهارت الفتاة بين أحضان راغب علامة، في مشهد مؤثر بدا وكأنه لحظة تحقيق حلم طال انتظاره.



أحيا الميجا ستار راغب علامة مساء أمس الخميس حفلا غنائيا ضخما بمواصفات لايف عالمية من حيث التجهيزات والمؤثرات البصرية بالإضافة إلى الآلاف من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية الذين تخطوا الطاقة الاستيعابية للمكان لمشاركة نجمهم المفضل وصلات الغناء والرقصات المتتالية التي امتدت لقرابة الساعتين.

وحضر راغب بكامل اناقته المعهوده بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر وكان فى استقبالهما منظم الحفل المنتج ياسر الحريري .

بدأ الحفل قويا بترديد الجمهور ميدلي لأغاني راغب علامة والذي بمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع مع كل اغنية وموقف وتعليق رومانسي بينه وبين الجمهور.



وأشعل راغب علامة الحفل بوصله من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة الى بعض الأغاني التي كررها اكثر من مرة تلبية لرغبات الجمهور منها "ترقيص" التي طرحها مؤخرا واغنية "بيروت ولا روما" التي أهداها لطفله كانت تبكي وسط الجمهور حيث طالب من منظمي الحفل بصعودها بجواره علي خشبة المسرح وقدم لها الأغنية وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.



كما استقبل عدد من المعجبات من وسط الجمهور ممن تفاعلن بشدة مع اغانيه وشاركهن الغناء والتقاط الصور التذكارية علي المسرح.



وفي ختام الحفل وجه راغب علامة كلمة شكر لكل من ساهم فى انجاح الحفل بداية من الجمهور الذي وصفه بالرائع ومرورا بمنظم الحفل المنتح ياسر الحريري الذي استعان بإضاءة مبهرة لوليد الحريري ومسرح ضخم تصميم تامر فوزي وdj عمرو سو.