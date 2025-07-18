القائمة الوطنية من أجل مصر تطلق حملتها الدعائية لانتخابات الشيوخ بالمحافظات

أطلقت القائمة الوطنية من أجل مصر، اليوم، حملتها الدعائية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التواصل المباشر مع المواطنين والتعريف بمرشحي القائمة وبرنامجهم الانتخابي.

وانطلقت الحملة من خلال تعليق لافتات دعائية ضخمة في الميادين الرئيسية والشوارع الحيوية، إلى جانب نشر المواد الدعائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما من المقرر أن تنظيم فعاليات جماهيرية ولقاءات ميدانية، بمشاركة عدد من قيادات الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء القائمة.

وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر ١٢ حزبا سياسيا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هم: الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، التجمع، إرادة جيل، الحرية، الوفد، الإصلاح والتنمية، المؤتمر.