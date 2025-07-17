مع بدء الدعاية غدًا.. ماذا يقول القانون عن ضوابط انتخابات مجلس الشيوخ؟

تزامنًا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ غدًا الجمعة 18 يوليو 2025، يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بضوابط الدعاية وشروط الترشح، وسط اهتمام متزايد بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الجمعة، لإعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وهو ما يمهّد رسميًا لانطلاق الحملات الدعائية وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة، وذلك تحت رقابة قانونية دقيقة لضمان نزاهة المنافسة والتزام المرشحين.

ووضع المشرّع المصري مجموعة من الضوابط القانونية الدقيقة لتنظيم سير العملية الانتخابية بدءًا من فتح باب الترشح، مرورًا بمرحلة الدعاية، وحتى إعلان النتائج. وتنص المادة (2) من قانون مجلس الشيوخ على أن يتم انتخاب أعضاء المجلس بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويجوز الترشح في كل منهما سواء من الأحزاب أو المستقلين.

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توفير خدمة إلكترونية موسّعة للاستعلام عن بيانات اللجان الانتخابية، لتسهيل مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية. ويتيح تطبيق «الهيئة الوطنية للانتخابات – مصر» للناخبين معرفة مقار لجانهم، وأرقام القيد، من خلال إدخال الرقم القومي فقط، إضافة إلى خدمات الرسائل القصيرة (SMS) على الرقم 5151 أو الاستعلام الهاتفي عبر 141.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيانها الرسمي أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية دستورية، داعية المواطنين إلى التفاعل تحت شعارها: «مصر تستحق… شارك، صوتك هيوصل».