"المصريين الأحرار" بالدقهلية يجهز خطواته الميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ

في إطار الاستعدادات التي يُجريها حزب المصريين الأحرار لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، شهدت محافظة الدقهلية انطلاقة تنظيمية قوية بقيادة إبراهيم ضيف، عضو الهيئة العليا وأمين التنظيم بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وبالتنسيق الكامل مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام.

يأتي هذا الحراك لدعم مرشح الحزب عن محافظة الدقهلية، الدكتور رضا أبو صالح رمز العين، في ظل رؤية الحزب لتمكين الكفاءات الوطنية التي تمتلك من الخبرة والمؤهلات ما يؤهلها لتمثيل المواطنين تحت قبة المجلس بكفاءة واقتدار.

وعقد إبراهيم ضيف أول اجتماع تنسيقي مع عدد من رؤساء اللجان الفرعية بالحملة الانتخابية، حيث ناقش الاجتماع الإطار العام لخطة العمل، وسبل توزيع المهام، وآليات الانطلاق في الميدان خلال الفترة المقبلة، وذلك في خطوة تُجسّد حرص الحزب على التنظيم المبكر لحملة فعالة وشاملة.

وتناول الاجتماع ملامح أولية للحملة، تتضمن وضع جدول زمني، واقتراح أنشطة ميدانية، وتحديد أدوات الاتصال والتواصل الجماهيري، إلى جانب بناء فريق عمل مترابط قادر على إدارة الحملة باحترافية عالية.