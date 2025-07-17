قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب سيجارة.. حريق في عمارة الفنان شريف إدريس
السكة الحديد تكشف حقيقة سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة
بين الأبيض والسماوي.. موهبة جديدة تختار مصيرها
المشاط: 25 مليار جنيه للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة
وظائف برواتب مجزية في البوسنة ومقدونيا .. تعرف على الشروط المطلوبة
حقيقة وقف الدعم الحكومي لمحصول الذرة الشامية
200 جنيه بدلا من 500| تخفيض رسوم التحسين في البكالوريا المصرية
تسريب غاز الأمونيا .. روسيا تحذر من كارثة تنفذها أوكرانيا في دونيتسك
الأحد.. آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
أنهى حياة 61مواطنا.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل حريق محافظة واسط
قائد الفريق البحثي بكلية الطب جامعة جنيف: نطور علاجات تستهدف الشيخوخة والسرطان معا
باع ممتلكاته وسيارته بالقاهرة.. مفاجأة بشأن وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأحد.. آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

الأحد.. آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
الأحد.. آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأحد المقبل الموافق 20 يوليو 2025، آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتم نشر التنازلات يوم الاثنين المقبل الموافق 21 يوليو 2025، بصحيفتي الأخبار والجمهورية.

وتبدأ الدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، غدًا الجمعة 18 يوليو 2025، بعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين غدًا.

ونشر موقع صدى البلد القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، الجمعة الماضية.

وعلى جانب آخر، قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة بدأت بالفعل في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، من خلال تنظيم لقاءات موسعة في المدارس، ومراكز الشباب، ومع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدًا أن نشر ثقافة المشاركة مسؤولية وطنية، وأن بلوغ أقصى درجات التوعية هو أحد المرتكزات الأساسية لعمل الهيئة.

وكشف أحمد بنداري، أن الهيئة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للناخبين الاستعلام عن بياناتهم الانتخابية ومعرفة المركز الانتخابي المخصص لهم، كما تم فتح الباب أمام تعديل المركز الانتخابي واختيار أقرب مقر لسكن الناخب، سواء له أو لأفراد أسرته، بحيث يصوت الجميع في مركز انتخابي واحد.

وأوضح أحمد بنداري، أن الهيئة تلقت 2774 طلبًا لتعديل أو توحيد المراكز الانتخابية، قبل غلق باب التعديل مؤخرًا، في خطوة تهدف لتسهيل إجراءات المشاركة وتعزيز الإقبال على صناديق الاقتراع، إلا أنه تم إغلاق هذه الميزة اليوم للبدء في إعداد كشوف الناخبين بشكل نهائي.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مرشحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

رحمة محسن

محدش يشوف مرض.. أول تعليق من رحمة محسن بعد إجراء عملية جراحية

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يتحرك في صمت.. معسكر خاص و3 وديات لاختبار القوة

الزمالك

صفقتان جديدتان على وشك الإعلان.. الزمالك لا يتوقف

شوبير

شحن وتسخين ... رسالة من شوبير لمسئولي الأهلي والزمالك

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد