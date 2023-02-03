نضال الشافعي عن دوره في مسلسل "روليت": بنجسد الشكل الإنساني للفنان

حل صناع حكاية روليت، من مسلسل في كل أسبوع حكاية، ضيوف على برنامج “معكم”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

وأضافت الفنانة نجلاء بدر عن دورها كممثلة في حكاية روليت: أنها عايشت إنسانة وعايشت الدور، وكانت تريد أن تروي الحقيقة الخاصة بدورها.

وتابعت: “الست حساسة أوي ناحية التغيرات اللي بتحصل في بيتها وعلى جوزها”.

ومن جانبه، أكد الفنان نضال الشافعي، أنه من أصعب الأشياء التي يمر بها الممثل هو معايشته للدور الذى يقدمه ويظهر بها أمام الكاميرا، معقبا: “نجسد الشكل الانساني للفنان وبنأكد للناس اننا منهم”.