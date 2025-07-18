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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ناشيونال جيوجرافيك ترافيلر: الأهرامات ضمن أبرز 7 مواقع عالمية يجب زيارتها

الأهرامات
الأهرامات
أ ش أ

نشر موقع مجلة National Geographic Traveller الواسعة الانتشار تقريرًا صحفياً، سلطت خلاله الضوء على سبعة من أبرز المواقع الأثرية حول العالم والتي يجب زيارتها، لما تمثله من قيمة إنسانية وتاريخية وأثرية فريدة، وتصدرت منطقة أهرامات الجيزة هذه القائمة، كما أوصى التقرير بزيارة المتحف المصري الكبير.
وأوضح التقرير أن المواقع الأثرية للحضارات القديمة تمثل أكثر الوجهات السياحية إلهامًا، ليس فقط بسبب ما تتضمنه من معابد ومقابر ومدن وحصون تشهد على عبقرية الإنسان القديم؛ بل لأنها تجسّد ملامح من الإنسانية لاتزال قريبة من الحاضر، وتمنح الزائرين تجربة ثقافية وروحية استثنائية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة أهرامات الجيزة تجسّد هذا التوازن الفريد بين الماضي والحاضر؛ حيث يقف الهرم الأكبر للملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، شامخًا وسط صحراء ذهبية منذ القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، إلى جواره هرمي خفرع ومنكاورع، وتمثال أبو الهول الأسطوري، ومن الجهة الأخرى تمتد الكتلة العمرانية الحديثة لمدينة الجيزة، في مشهد يدمج بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر.
وأكد التقرير أن زيارة منطقة أهرامات الجيزة مع مرشد سياحي، تكتسب طابعًا أكثر ثراءً، لما توفره تلك التجربة من سرد ممتع لتاريخ الأسر الحاكمة المصرية الذي يمتد لأكثر من أربعة آلاف عام، في صورة درامية مشوقة.
كما أوصى التقرير الزائرين بضرورة شمول التذكرة دخول الهرم الأكبر من الداخل، ثم مواصلة الجولة بزيارة المتحف المصري الكبير المجاور، الذي يُعد من أبرز الصروح الحضارية الحديثة في مصر.
ويأتي هذا التصنيف ضمن إشادة عالمية جديدة بالمقومات الأثرية والسياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، ويعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها مواقعها التراثية على خريطة السياحة الثقافية الدولية.

الاهرامات ناشيونال جيوجرافيك ترافيلر ابرز 7 مواقع اثرية

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