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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألعاب القوى.. القاهرة تستضيف البطولة العربية لإختراق الضاحية بمشاركة 13 دولة

صدى البلد

 

استقبل سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى في مطار القاهرة اليوم رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور حبيب ربعان الذي حضر لمصر لحضور البطولة العربية الـ 25 لإختراق الضاحية التي ستقام في القاهرة يوم 5 فبراير بمشاركة 13 دولة. 


وحرص الدكتور سيف شاهين على إستقبال رئيس الاتحاد العربي في مطار القاهرة الدولي ومرافقته والفود المرافق له بحضور السيد بريقع الشمري الأمين المساعد للاتحاد العربي لألعاب القوى. 
وكان في إستقبال رئيس الاتحاد العربي أيضا الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري ومسؤول لجنة الإستقبال والإعاشه والدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني للإتحاد المصري لألعاب القوى و الدكتورة داليا محمود وكابتن شريف بسيم والأستاذ محمد علوان سكرتير الإتحاد المصري لألعاب القوى
ويقام في الخامسة مساء اليوم السبت المؤتمر الصحفي للبطولة العربية لألعاب القوى لإختراق الضاحية ويعقبها في السادسة مساء الاجتماع الفني للبطولة.

سيف شاهين ألعاب القوى رئيس الاتحاد العربي

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