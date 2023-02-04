الفاو.. تراجع أسعار الغذاء بعد انحسار تداعيات الأزمة الأوكرانية.. تفاصيل

رصد برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، تفاصيل إعلان منظمة الفاو عن تراجع أسعار الغذاء عالميا بعد انحسار تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وفي مداخلة هاتفية، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن منظمة الفاو ترصد مستويات المحاصيل الزراعية، والسلع الغذائية على مستوى العالم، مضيفا أنها حددت في تقريرها الخاص بالأشهر العشرة الماضية، أنه من أعلى مستوى وصلت له أسعار السلع الغذائية، انخفضت بمقدار 18%.

تراجع 15% في الأسعار

وتابع مصطفي بدرة، أن منظمة الفاو أعلنت أن هناك تراجع 15% في الأسعار، وهو ما يعني أن هناك تراجع في سعر المحاصيل، وهو ما يعني أن هناك زيادة في المعروض من السلع.

وأشار الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هذا التقرير يعد رسالة طمأنة للدول والمنظماتراجع 15% في الأسعار،ت الدولية، ولكي تنخفض أسعار الغذاء في الداخل، لابد أن تنخفض الأسعار عالميا.