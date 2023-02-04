خناقة مع مجلس الأهلي.. شوبير يكشف حقيقة تجميد برونو سافيو|فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة خناقة اللاعب البرازيلي برونو سافيو مع مجلس إدارة الأهلي، وعدم استمراره أو عرضه للبيع او تسريحه خارج النادي الأهلي.



وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورتس في برنامج ملعب أون تايم، إن لا صحة لما يدور حول اتفاق البرازيلي سوزا مع برونو سافيو، وهذا أمر طبيعي حيث أن الثنائي يلعبان في نفس المركز وليس من الطبيعي أن يحدث بينهما اتفاق.

وأضاف شوبير أن، استبعاد سافيو من قائمة كأس العالم للأندية كان أمر فني فقط ولا يوجد أي نية لإستبعاده نهائياً.



وتابع: بعد العودة للدوري سيعود اللاعب للقائمة أو يستبعد أو يشارك أو يجلس على مقاعد البدلاء، كل تلك الأمور تعود للإدارة الفنية.

وأكمل: لا صحة لوجود مشاكل مع مجلس الإدارة وبرونو سافيو، ولن يحدث ذلك فان الأهلي دائماً ما يعمل باحترافية شديدة.

واشار شوبير إلى أن، أفشة تم استبعادة في وقت سابق، ورامي ربيعة أيضاً وعاد للمشاركة، وهذا يعني أن استبعاد أي لاعب لا يعني رحيله او تجميده.

واختتم: لن يتم تجميد اللاعب، ولا يوجد خناقة بينه وبين مجلس الإدارة وسوزا لم يتواصل مع سافيو لأخذ رأيه لقبول عرض الأهلي.

الأهلي يفوز على أوكلاند سيتي

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر وحقق الفوز على منافسه فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) في المباراة القادمة لمونديال الأندية يوم السبت الموافق 4 من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.

أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

حقق لاعبو الأهلي رصيد جديد من الأهداف في بطولة كأس العالم للأندية ليرتفع عدد الأهداف لـ 20 هدفا بعد ثلاثية أوكلاند سيتي اليوم.

ويتصدر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية باليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية باليابان عام 2012.