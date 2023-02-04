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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خناقة مع مجلس الأهلي.. شوبير يكشف حقيقة تجميد برونو سافيو|فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة خناقة اللاعب البرازيلي برونو سافيو  مع مجلس إدارة الأهلي، وعدم استمراره أو عرضه للبيع او تسريحه خارج النادي الأهلي.


وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورتس في برنامج ملعب أون تايم، إن لا صحة لما يدور حول اتفاق البرازيلي سوزا مع برونو سافيو، وهذا أمر طبيعي حيث أن الثنائي يلعبان في نفس المركز وليس من الطبيعي أن يحدث بينهما اتفاق.

وأضاف شوبير أن، استبعاد سافيو من قائمة كأس العالم للأندية كان أمر فني فقط ولا يوجد أي نية لإستبعاده نهائياً.


وتابع: بعد العودة للدوري سيعود اللاعب للقائمة أو يستبعد أو يشارك أو يجلس على مقاعد البدلاء، كل تلك الأمور تعود للإدارة الفنية.

وأكمل: لا صحة لوجود مشاكل مع مجلس الإدارة وبرونو سافيو، ولن يحدث ذلك فان الأهلي دائماً ما يعمل باحترافية شديدة.

واشار شوبير إلى أن، أفشة تم استبعادة في وقت سابق، ورامي ربيعة أيضاً وعاد للمشاركة، وهذا يعني أن استبعاد أي لاعب لا يعني رحيله او تجميده.

واختتم: لن يتم تجميد اللاعب، ولا يوجد خناقة بينه وبين مجلس الإدارة وسوزا لم يتواصل مع سافيو لأخذ رأيه لقبول عرض الأهلي.

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