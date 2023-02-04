عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المستشار التعليمي الصيني يشيد بإسهامات جامعة القاهرة وخريجيها في المجتمع الدولي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة والمستشار التعليمي الصيني

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، لو تشون شنغ، المستشار التعليمي الصيني، للنقاش حول تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية في مختلف المجالات البحثية والتعليمية. 

حضر اللقاء رئيس رابطة الطلاب الصينيين في مصر، والمديرة الصينية لمركز كونفوشيوس، والدكتورة رحاب صبحي، مديرة مركز كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد الخشت، أن مجالات التعاون مع الجانب الصيني وصلت إلى حد كبير؛ ومن أبرزها إنشاء وافتتاح معهد كونفوشيوس النموذجي الجديد، والتوسع في دورات تعليم اللغة الصينية، وعقد درجات علمية مشتركة لبرامج عديدة، ووجود جامعة القاهرة فنيا وتدريبيا في مشروع تعليم اللغة الصينية في المدارس، مشيرًا إلى موافقة مجلس جامعة القاهرة خلال جلسته شهر يناير على خطاب نوايا للتعاون مع جامعة جيلين الصينية لإنشاء درجة علمية مزدوجة للبكالوريوس لتعليم اللغة العربية للطلاب الصينين.

ورحب رئيس جامعة القاهرة، بعقد درجات علمية مشتركة مع الجامعات الصينية في مجالات دراسية متعددة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمجال الهندسي وغيرها من المجالات.

من جانبه، قال المستشار التعليمي الصيني، إن جامعة القاهرة تعد من أشهر الجامعات في العالم العربي وهي مهد التعليم المصري لتخريجها العلماء والأدباء، معربًا عن تقديره لإسهامات الجامعة وخريجيها في المجتمع الدولي.

txt

صيدلة القاهرة تعلن عن المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر.. تفاصيل

txt

دورة تدريبية عن الأدوية بمركز التوظيف لطلبة و خريجي صيدلة جامعة عين شمس

واستعرض المستشار التعليمي الصيني، التبادلات بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، مشيرًا إلى أنها تبادلات حققت ثمارا متواصلة، معربًا عن تقديره لهذا التعاون وما أسفر عنه من إنجازات.

وأشاد بالجهود الكبيرة والدعم الذي تقوم به جامعة القاهرة في تعليم اللغة الصينية بالمدارس المصرية، لافتًا إلى أنه بسبب المكانة العالية لجامعة القاهرة ظلت الاختيار الأهم للطلاب الصينين الذين يرغبون في استكمال دراساتهم العليا في الشرق الأوسط، حيث يدرس بها عدد كبير من الطلاب الصينيين لحرصها على خلق الظروف الجيدة لتعليم هؤلاء الطلاب، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت على رعايته للطلاب الصينين وتوفير بيئة إيجابية لهم.

19d1876f-cc35-47cf-8e51-d3f7ee364f4b
19d1876f-cc35-47cf-8e51-d3f7ee364f4b
5752a6b4-3bd7-4ccd-a746-fd4e0a405e8a
5752a6b4-3bd7-4ccd-a746-fd4e0a405e8a
bfeecf2d-6a9f-4683-83ea-168fdc042740
bfeecf2d-6a9f-4683-83ea-168fdc042740
cfc8bd91-cd28-4f84-872d-d81fc6868b7d
cfc8bd91-cd28-4f84-872d-d81fc6868b7d
لدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المستشار التعليمي الصيني جامعة القاهرة لجامعات الصينية الطلاب الصينيين في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تجاوز 4.5 درجة .. زلزال قوى يضرب دولة عربية

البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

الدولار في ورطة عالميًا|وهذا سعره الآن مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

ترشيحاتنا

100 أخضر بأكثر من نصف مليون ليرة..أسعار صادمة للدولار فى سوريا

الأرصاد: صقيع وثلوج على هذه المناطق والأمطار مستمرة | الطقس

رصد قاعدة صواريخ عابرة للقارات.. ماذا فعل المنطاد الصيني بالأجواء الأمريكية؟ القصة كاملة

بأيادٍ مصرية.. مستشار التموين يفجر مفاجأة حول منجم إيقات للذهب

حدث نادر .. ولادة رضيع يحمل شقيقه التوأم في بطنه بتونس

تعويض بأجر ومعاقبة المخالف بالحبس والغرامة.. اعرف حقك لو تعبت في العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غريب يهددك بالعمى وأعراضه صادمة

بجمبسوت مخملي| نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

فيديو

على عينك يا تاجر.. إطلالات رانيا يوسف الساخنة تثير الجدل| فيديو جراف

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ