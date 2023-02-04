الأرصاد: صقيع وثلوج على هذه المناطق والأمطار مستمرة | الطقس

يشهد الطقس اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم أنحاء البلاد، وسط وجود فرص لتكون الثلوج وصقيع على المزروعات.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة علي القاهره الكبري والوجة البحري والسواحل الشماليه الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للبروده علي السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويشهد الطقس اليوم، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط للرياح علي بعص المناطق من السواحل الشمالية.

وتظل الأجواء باردة، خلال الطقس ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تكون شديد البروده علي جنوب البلاد.

وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية، على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الصباح الباكر والساعات المتأخره من الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد، من الطقس اليوم، الذي يشهد فرص تكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، وأيضا تكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 5 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 7 درجات