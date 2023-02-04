مؤسسة فاروق حسني للثقافة تنتهي من استلام الأعمال الفنية المرشحة للجوائز

تعلن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون الإنتهاء من استلام الأعمال الفنية المؤهلة للمرحلة قبل النهائية لجوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023، وذلك لعرضها على لجان التحكيم المختصة للتصويت علي الأعمال الفنية المرشحة للمرحلة النهائية والمؤهلة للمعرض الجماعي والجوائز.



حيث من المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز في شهر مارس المقبل وذلك برعاية وزارة الثقافة في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك .

ومن الجدير بالذكر، أنه تقدم لهذه الدورة 1056 فناناً ومعمارياً وناقداً تشكيلياً ب 1850عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً في خمسة أفروع ( التصوير " الرسم " - النحت - النقد الفني التشكيلي- العمارة - التصوير الفوتوغرافي).

وتوجه مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بالأمنيات الطيبة والتوفيق لجميع المتسابقين .