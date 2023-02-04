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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الحقوق جامعة حلوان تستقبل وفود الجامعات المصرية المشاركين في الدورة الحقوقية

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة حلوان

بدأت اليوم كلية الحقوق جامعة حلوان في استقبال شباب الجامعات المصرية المشاركين في الدورة الحقوقية الأولى التي تقام بعنوان التأهيل القانوني لقيادة الشباب في ضوء التنمية المستدامة خلال الفترة من السبت الموافق ٤ فبراير ٢٠٢٣ حتى الأربعاء الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٣، بمشاركة ١٥ كلية حقوق من الجامعات المصرية، وتأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق.

ويقوم بتنسيق الدورة الحقوقية الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة إيمان اسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وتتضمن الدورة الحقوقية محاكمات صورية باللغة العربية والإنجليزية، وتعقد عدد من الندوات عن الوعي القانوني، وندوة عن مشروع قائد ودورات تدريبية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، ويوجد محاضرات عن الصحة النفسية للمرأة وكيفية القيادة، كيفية إدارة الذات وإدارة الوقت، ويوجد زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية، وزيارات لوزارة النقل للتعرف على المشروعات الجديدة.

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ويتم عقد حفل الافتتاح يوم الأحد الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٣ بحضور عمداء كلية الحقوق على مستوى الجمهورية، و متخصصين من الجامعات المختلفة، وعلى هامش الدورة سيتم عقد معرض للكتاب، وسيكون الحفل الختامي يوم الثلاثاء الموافق ٧ فبراير ٢٠٢٣ وتوزيع الجوائز على الكليات الفائزة في المسابقات البحثية، وسيتم عقد لقاءات رياضية بمشاركة الاتحادات الطلابية، واكتشاف مواهب وورش فنية، وزيارات ميدانية للمشروعات الجديدة بالدولة.

ويقوم اتحاد الطلاب بجامعة حلوان باستقبال الطلاب والوفود من الجامعات بتنظيم عصام الدين محمد ابراهيم سلامه(رئيس إتحاد طلاب جامعة حلوان)، دنيا أسامه محمد أحمد حسن (رئيس إتحاد طلاب كليه الحقوق جامعه حلوان).

وتتميز الدورة بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة كلية السياحة والفنادق، كلية التربية الموسيقية التي تقوم بإحياء حفل الافتتاح، وتهدف الدورة الحقوقية إلى المساهمة فى صنع كوادر وطنية لتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان من خلال تقييم الأداء، والتعريف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث أن الدورة الحقوقية هي لقاء يجمع كليات الحقوق بالجامعات المصرية في مجالات عديدة والتي تتضمن النشاط الفني، النشاط الثقافي، النشاط العلمي " بهدف استغلال طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم، هذا وتسعى جامعة حلوان إلى إقامة الدورة بشكل مختلف حيث تعمل على إدماج برامج تثقيفية لتنمية المهارات ضمن فعاليات الدورة الحقوقية.
 

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