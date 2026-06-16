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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي يطلق بوابة معلومات التجارة الخارجية.. ويرسم خريطة جديدة لزيادة الصادرات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، والتي تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة للمستثمرين والمصدرين، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت. 

وخلال كلمته، استعرض رئيس الوزراء رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن مصر أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية بفضل الإصلاحات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية نرصد أبرز تصريحات رئيس الوزراء من خلال صدى البلد:

التوازن التجاري ضرورة لمواجهة الأزمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السنوات الأربع الماضية شهدت صدمات خارجية عنيفة أثرت على اقتصادات العالم كافة، موضحًا أن هذه التجارب أثبتت أهمية تحقيق التوازن التجاري باعتباره أحد أهم أدوات حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات والأزمات العالمية.

 

مصر أصبحت أكثر قدرة على الصمود

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية نجحت في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتتالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الخبرات المتراكمة منحت الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة أي متغيرات أو صدمات مستقبلية.

 

تفاؤل بانتهاء التوترات الإقليمية

وأعرب مدبولي عن تفاؤله بانتهاء التوترات والحرب بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والاستثمار.

 

زيادة الإنتاج والصادرات أولوية للحكومة

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق معدلات نمو مستدامة.

 

الاستثمار مفتاح التنمية

وشدد مدبولي على أن الدولة حريصة على زيادة معدلات الاستثمار، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال العمل والإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

وأكد رئيس الوزراء أهمية توفير المعلومات الدقيقة للمصدرين والمستثمرين حول الأسواق الخارجية، بما يساعد على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير خلال الفترة المقبلة.

نجاح البوابة مرتبط باستخدامها

وأشار إلى أن نجاح بوابة معلومات التجارة الخارجية لن يتحقق بمجرد إطلاقها، وإنما من خلال الاستخدام الفعلي لها واعتماد المستثمرين والمصدرين عليها في الحصول على البيانات والفرص التصديرية المتاحة.

 

7 تشريعات جديدة لتحسين بيئة الأعمال

وكشف مدبولي أن الحكومة انتهت من إعداد 7 إصلاحات وتشريعات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، معربًا عن أمله في أن يوافق مجلس النواب عليها قبل 30 يونيو الجاري.

 

التنفيذ هو معيار النجاح الحقيقي

وأكد رئيس الوزراء أن إصدار القرارات ليس التحدي الأصعب، بل إن النجاح الحقيقي يتمثل في تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطن والمستثمر.

 

بنية تحتية داعمة للنمو

وأوضح مدبولي أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات كبرى في مجالات النقل والموانئ والطاقة والبنية التحتية الصناعية، بما ساهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.

دعم الاقتصاد المصري تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية مصطفى مدبولي

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