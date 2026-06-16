رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في اجتماع حضره المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام القابضة، والمهندس عمرو حسني، مدير عام التطوير لمشروعات الطاقة والمياه لشركة حسن علام للمرافق، و مختار أبو العطا، رئيس قطاع التطوير شمال أفريقيا لشركة إنفينيتي، و هشام الجمل، مدير عام شركة إنفينيتي كابيتال.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي عقده في إطار الحرص على متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن مختلف المشروعات القائمة تخضع لمتابعة مستمرة، وأن الدولة استثمرت الكثير في هذا القطاع الحيوي؛ بهدف تنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور المهم للشركات العالمية والمحلية في هذا القطاع الواعد، والتي تمثل شريكا أساسيا في تنفيذ خطة الدولة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة بما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الشأن، مؤكدا أهمية الإسراع بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تم التوقيع عليها بين وزارة الكهرباء والشركات الحضور.

فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، فضلا عن تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة، ودعم الشبكة القومية وتحديثها لتعزيز قدراتها على استيعاب القدرات الإضافية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة.

ولفت المهندس محمود عصمت أيضًا إلى أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة، باعتبارها عنصرا رئيسا لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، مشددا على أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدا استمرار الوزارة في دعم وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا الشأن، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعدلات الإنجاز، وجداول التوريد.

وقدم المهندس محمود عصمت شرحا حول المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة، وتحالف الشركات الحضور.

فيما قال المهندس حسن علام: نحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بصدد مواعيد إنهاء المشروعات، مشيرا إلى أن الأحداث بالمنطقة أثرت على سلاسل الإمداد، مستعرضا في الوقت نفسه توقيتات إنهاء المشروعات المختلفة.

كما أعرب مختار أبو العطا عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة الكهرباء، قائلا: مستمرون في تنفيذ المشروعات في توقيتاتها المختلفة.