السلع التموينية تتعاقد على 60 ألف طن ذرة صفراء مستوردة

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٦٠ ألف طن ذرة صفراء مستوردة وصول النصف الثاني من شهر فبراير وبداية شهر مارس ٢٠٢٣ ليصبح إجمالي الكميات التي تم التعاقد عليها للوصول خلال شهر فبراير وبداية شهر مارس ١١٠ ألف طن.

وقال تقرير صادر عن الهيئة اليوم إن التعاقد يأتي وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تدبير الأذرة الصفراء لإتاحة الأعلاف بوفرة وبشكل مستدام.

واعتبرت الهيئة أن تلك الجهود تتوافق مع إتاحة اعلاف الدواجن لصغار مربي الدواجن للمحافظة علي هذه الصناعة الهامة.



وفى سياق متصل قالت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالقاهرة بأن هيئة السلع التموينية لم تف بصرف جزء من المقررات التموينية كمثال الأرز للبقالى التمويين خلال الشهر الحالى، منتقدا تصريحات الوزير الخاصة بتوافر جميع السلع التموينية لدى بدالى التموين، الأمر الذى يتسبب لهم فى خلافات عدة مع المواطنين.

ولفتت ، في تصريح خاص لـصدى البلد إلى أن هيئة السلع التموينية صرفت أول شهر نوفمبر الحالى جميع متأخرات بقالى التموين بجميع المحافظات للأشهر الماضية ولم تصرف مقررات الأرز للشهر الحالى على مستوى الجمهورية حتى الآن، رغم أن الهيئة كانت تورد جميع السلع التموينية بداية أول كل شهر.

وأكد سكرتير الشعبة أن السبب الرئيسى فى عدم وفاء هيئة السلع التموينية بصرف مقررات الأرز التموينى يرجع إلى ارتفاع أسعار الأرز الشعير وصل إلى 2500 مقارنه بــ 2000 جنية بداية الموسم.

وبلغ الأرز الأبيض 3500 جنيه للطن مقارنة 3000 ألف جنية للطن ليرتفع سعر الأرز الحر إلى 4.00 جنيهات للكيلو السائب، بدلا من 3.5 جنيه بداية الشهر و 4.5 جنيه بدلا من 4.00 جنيهات للكيلو المعبأ.

وأرجع سبب فى الارتفاع سعر الأرز إلى تخزين التجار لكميات كبيرة منه، مشيرا إلى استمرار عمليات التهريب عبر المنافذ الجمركية، وهو ما ترتب عليه نقص المعروض بالأسواق وارتفاع الأسعار.