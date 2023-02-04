انطلاق دورة مهرجان السينما الأفريقية بمعبد الأقصر

تكريم 5 نجوم من قارة أفريقيا

افتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الـ 12 في أحضان الحضارة المصرية بمعبد الأقصر بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان وعدد كبير من نجوم وصناع السينما الأفريقية من مختلف الدول ، ويقدم حفل الافتتاح الاعلامية كريمة وسلاتي من تونس والإعلامية أومي ندور من السنغال، واخراج المسرحي والاشراف تلفزيوني لهاني لطفي ، أما الاخراج التلفزيوني لدعاء احمد.

مر كل نجوم السينما وضيوف المهرجان عبر الريد كاربت والتقطوا صورا مع رئيس المهرجان والرئيس الشرفي للمهرجان محمود حميدة ، ثم بدأ المهرجان بالسلام الجمهوري وبرومو قصة المهرجان ثم برومو لهيئة تنشيط السياحة ، ثم فقرة غنائية للمطربة اميرة رضا ألحان و توزيع مصطفى الحلواني لفرقة قنا للآلات والفنون الشعبية.

بدأت المذيعة كريمة وسلاتي كلماتها قائلة : بعد ان ابحرنا جميعا في المراكب الذهبية الفرعونية على ضوء شمسنا وفي احضان نهر النيل الخالد وصولا إلى رحاب معبد الأقصر وتحت ضوء قمره ونجومه المتلألأه منذ آلاف السنين، وبكل الحب والتقدير نرحب بكم يا صناع السينما وعشاقها ايها الاخوة والاحباب يا من جئتمونا من كل بلادنا الأفريقية الساحرة يا من اتيتم من ارض الحكمة والتاريخ .. ارض الخصوبة والعطاء ويجمعنا التاريخ الواحد والعشق اللامتناهي للسينما .

وصعد الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ورحب بالحضور جميعا وبكل صناع السينما الأفريقية ، وقال أن الأقصر أشهر مدينة سياحية أثرية في العالم، وهي مدينة عظيمة ، ثم جاءت كلمة مؤسس ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد قائلا : إن الدورة رقم ١٢ من عمر مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، تحمل شعار" السينما خلود الزمان" وللسينما أدوار كبيرة جدا، ومنها أنها تخلد الزمن، والتاريخ يتجسد في السينما خلال شريط سينمائي، ومن منطلق الأدوار الكبيرة للسينما، فالمهرجانات أيضا ليست شو إعلامي فارغ من المحتوى للتسلية او الترفيه، ولكن هي صناعة مهمة وثقيلة ويجب أن يظل اهتمامنا بصناعة السينما والأفلام ودعمنا لها حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدا.

كما وجه سيد فؤاد، الشكر لوزارات "الثقافة والخارجية والسياحة والآثار والشباب والرياضة"، وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظ الأقصر ، وجميع الجهات والأشخاص الذين يقفون بجانب المهرجان ويقدمون له الدعم.

في كلمتها قالت مؤسس ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني : أنها لا تصدق أن المهرجان مر عليه 12 عاما ، وأن فكرة المهرجان كانت حلم وتحقق ، واشكر كل الداعمين للمهرجان وعلي رأسهم وزارة الثقافة ووزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وكل الداعمين للمهرجان .

أما كلمة محمد عبد القادر نائب المحافظ فقال فيها : مهرجان الأقصر كل عام يقدم رسائل مهمة، وأحد أهم هذه الرسائل التي يقدمها المهرجان هو ترسيخ الفن الهادف، حيث أن السينما تقدم قيم وأخلاق للمشاهد، كما أنها توثق تاريخنا وتراثنا كما شاهدنا ذلك في الأفلام، فمثلا الأقصر موجودة في أفلام الأبيض والأسود وكثير من الأجيال تتعرف على تلك المدينة قديما من خلال أفلام

السينما ونجد الأقصر لم تتغير كثيرا ، فالسينما تسجل كل ماهو جميل في بلدنا.

وجه نائب المحافظ، الشكر لرئيس المهرجان سيد فؤاد، ومديرة المهرجان عزة الحسيني، ورئيس شرف المهرجان الفنان محمود حميده، وذلك على جهودهم الدائمة كل عام لخروج هذا المهرجان لمصر ولكل الدول الأفريقية بالشكل اللائق، معربا عن اعتذار المحافظ عن الحضور لوجود ارتباطات عمل مسبقة.

كرم الفنان محمود حميدة ضيف شرف المهرجان (السينما السنغالية) وهي سينما عريقة، وتم عرض ملامح من رحلة السينما السنغالية من خلال برومو ومقطفات من أفلام سنغالية وصناع سينما سنغاليين تم التعريف بهم .

ثم طلبت الإعلاميتان أومي ندور وكريمة الوسلاتي رئيس المهرجان ومدير المهرجان لاستقبال لجان تحكيم الدورة الثانية عشرة وصعدوا جميعا بالترتيب المسابقة المصرية لأفلام الطلبة و عدد الأفلام المشاركة( ٩ ) ولجنة تحكيم أفلام الطلبة مكونة من : أسامة الشيخ ، محمد شفيق ، عفاف طبالة .

أما مسابقة الأفلام القصيرة فعدد الأفلام المشاركة فيها (15) فيلما، ولجنة تحكيم الافلام القصيرة مكونة من : أومي ندور ، كريم قاسم ، لطيفة دوغري ، بشري ، بول سويلو، وفي مسابقة أفلام الدياسبورا عدد الأفلام المشاركة (6) و لجنة تحكيم افلام الدياسبورا مكونة من : لقاء الخميسي ، بيدرو بمنتا ، ماهر عنجاري ، وتم عرض برومو افلام الدياسبور.

وفي مسابقة الأفلام الطويلة عدد الأفلام المشاركة (12) فيلما، ولجنة تحكيم الأفلام الطويلة مكونة من : عبد الرحيم كمال ، أمل عيوش ، منصور صورا واد ، محمد حفظي ، سونيا شامخي، وصعد أيضا لجنة تحكيم الفيبريسي وهم : محمد سيد عبد الرحيم ، نجيب ساجنا ، ماسيمو ليكي.

كرم المهرجان من منحوا فنون السينما جهودهم وعمرهم وعطائهم المميز .. والعطاء ليس بالعمر الطويل انما بالتميز والتفاني .. لمن حملوا همومهم واحلام السينما في افريقيا ليضيئ عقول شاشات الدنيا .. فنا وفكرا ومتعة وامل في مستقبل اجمل ، وصعد محمود حميدة رئيس شرف المهرجان لتسليم التكريم لاسم الفنان الراحل صلاح منصور .. ويتسلمها المخرج مجدي أحمد علي ، وتسلم تكريم اسم الفنانة الجزائرية الراحلة شافية بودراع المخرج الجزائري أنيس جعاد ، وتسلم تكريم اسم الممثل التونسي هشام رستم ،ويتسلمها المخرج التونسي يونس بن حجرية.

عرض علي الشاشة تكريما لمن رحلوا عن عالمنا ولكننا عشنا مع أفلامهم حيوات كثيرة جعلتنا نحب الحياة أغنية : (بنحب الحياة) ألحان و كلمات هيثم الخميسي ، وقدمها اهداء للمهرجان .

وكرم المهرجان في افتتاحه كل من النجمة المصرية هالة صدقي وهي ممثلة ونجمة لها اسلوبها الفني وادائها المميز والخاص ، وقدمت للسينما المصرية ادوار رائعة مع كبار المخرجين وحصلت على العديد من الجوائز ، وقالت صدقي : اتمني أن يكون لدينا افلاما مشرفة في الأقصر ونحن السينما الأم ، واشكر وزارة الثقافة علي دعمها واشكر المهرجان .



ثم كرم بعدها المنتج والسينمائي الافريقي بيدرو بيمنتا، وهو منتج كبير قدم انتاج سينمائى للعديد من الدول الأفريقية ، وله افلام علامات في القارة الأم اخرها فيلم ( كئيب العطر ) للمخرج عبد الرحمن سيساكو ، وكرم أيضا خلال الحفل المخرج السنغالي منصور صورا واد وهو مخرج حمل هموم وطنه ووضعها في افلامه حصل على العديد من الجوائز، و له منهج ودور هام في السينما السنغالية وقال : يشكر الجميع علي التكريم وأن السينما تساهم في صناعة الجمال وسعيد بوجودي في هذا المهرجان المميز .

لان مهرجان الاقصر للسينما الافريقية حاول تغيير مفهوم التكريم الذي كان مقصورا على اصحاب العمر الطويل والرحلة بالسنين إلى تميز العطاء الفني دون النظر للعمر ولذلك يكرم المهرجان الموسيقار هشام نزيه، وهو قدم للسينما المصرية افلاما رائعة واحدث تغييرا في موسيقى الافلام وكذلك لموسيقاه المصرية العالمية المأخوذة من تراثنا وخاصة في موسيقى احتفالية نقل المومياوات الملكية وهو الفنان المصري الذي ترشح لجائزة إيمي لعام 2022، وقال نزيه : شكرا لمهرجان الاقصر علي تكريمي ، ونحن صناع سينما نجلس في غرف ونعمل ولذلك اشكركم لانكم قدرتم ما نعمله وما ننجزه ، وانا لدي احساس رائع بوجودي في هذا المكان الساحر والتكريم في المعبد العظيم .

كانت ٱخر تكريمات المهرجان للنجم المصري محمد رمضان ، وهو نجم مصري جماهيري ممثل ومميز وقدم للسينما أكثر من 20 فيلما منها : احكي يا شهر زاد مع المخرج يسري نصر الله وساعة ونص مع المخرج سامح والكنز مع مخرجنا الكبير شريف عرفة.

وقال محمد رمضان : كل الشكر لادارة المهرجان و محمود حميدة علي استلامي التكريم واشكر سيد فؤاد وعزة الحسيني والمخرج مجدي أحمد علي ، وأنا فخور بهذا التكريم في هذا المكان ، وكنت أتمني وجود السيد المحافظ ، و اهل الاقصر واستقبالهم ينوب عن المحافظ مع ايضا وجود نائب المحافظ.

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