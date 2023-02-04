أدّى المسئولية بأمانة.. وزير الزراعة ينعي شريف إسماعيل

نعى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببالغ الحزن والأسى الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة طويلة وحافلة من العمل الوطنى حمل خلالها على عاتقه مهاماً صعبة في ظروف عصيبة من تاريخ الوطن، وكان عليه رحمة الله متجردًا وفاضلًا دمث الخلق وأدى المسئولية بأمانة وإخلاص.

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وزير الزراعة أعرب عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحمته وعظيم فضله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».