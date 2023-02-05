قصور الثقافة: هدفنا دعم وتنمية الهوية المصرية

قال الكاتب الصحفي جرجس شكري، مسئول النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهدف الأساسي في الهيئة العامة لقصور الثقافة هو دعم وتنمية الهوية المصرية لدى قطاع كبير من الشباب في شتى المحافظات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، :"الهدف الأساسي من مشروع إحياء أعمال عميد الأدب العربي طه حسين هو العودة للهوية الوطنية، مشيرا إلى أنه تفاجئ بالإقبال الشديد على مشروع إحياء إصدارات طه حسين.

ونوه جرجس شكري، إلى أن الهيئة كل عام يكون عندها خطة قبل معرض القاهرة للكتاب، وهذا العام 2023 يمر 50 سنة على رحيل طه حسين، وليس هناك أهم من طه حسين كي نحفل به ونقدمه لأجيال الشباب.