بقوة 872 حصانًا.. بوليستار تكشف عن أقوى سيارتها الكهربائية بتقنية LiDAR

كشفت شركة بوليستار السويدية أن شراكتها الموسعة مع شركة لومينار “Luminar” ستسمح لها باستخدام تقنية المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد، حيث سيتم تزويد سيارة بوليستار 3 بتقنية LiDAR.

وسيتم قبول الطلبات الخاصة بسيارة بوليستار 3 المجهزة بـ LiDAR قبل بدء عمليات التسليم الأولى في عام 2024.

بوليستار تكشف عن أقوى سيارتها الكهربائية بتقنية LiDAR

قال الرئيس التنفيذي لشركة بوليستار توماس إنجينلات: إن شركة لومينار هي في طليعة تقنية LiDAR طويلة المدى وهذا التعاون الوثيق سيسمح بمزيد من الابتكار في سياراتنا، نتطلع إلى الجمع بين خبرتنا في البحث والتطوير وتصميم المنتجات لتقديم تكامل وإمكانيات LiDAR المذهلة لعلامة بوليستار التجارية".

بوليستار تكشف عن أقوى سيارتها الكهربائية بتقنية LiDAR

ستكون بوليستار 5 سيارة جي تي بأربعة أبواب بتصميم مستوحى من مفهوم Precept اعتبارًا من عام 2020، وستتميز السيارة بهندسة معمارية بقوة 800 فولت وتزود بزوج من المحركات الكهربائية مجتمعة لتوليد 872 حصانًا و 900 نيوتن متر من عزم الدوران.

وعلى الرغم من أن شركة صناعة السيارات السويدية لم تكشف بعد عن مدى سرعة السيارة، إلا أنها ستكون أقوى مركباتها بشكل مريح ومن المحتمل أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة (96 كم / ساعة) في نطاق 3 ثوانٍ، إن لم يكن أسرع.

بوليستار تكشف عن أقوى سيارتها الكهربائية بتقنية LiDAR

ستدعم سيارة بوليستار 5 منصة ألومنيوم تم تطويرها داخليًا بواسطة فريق البحث والتطوير في بوليستار بالمملكة المتحدة، وتقول بوليستار إن هذا الهيكل خفيف الوزن وصلب وسيساعد على تحسين الكفاءة والمدى والسلامة وديناميكيات سيارة السيدان.

أضاف أوستن راسل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لومينار: "بينما ننفذ معًا بنجاح، استمر اقتناع بوليستار بنا وقيمة تقنيتنا، ومن خلال هذه الشراكة الجديدة الموسعة وروحنا الرائدة المشتركة، سوف ندفع حدود تكنولوجيا السيارات والتصميم إلى مناطق جديدة للجيل القادم".