مضغ هذه البذور الخضراء يساهم في علاج 10 أمراض ..منها الكوليسترول والسكري

الشمر هو نوع من التوابل اللذيذة ، يقضي على الاضطرابات المتعلقة بالهضم بالمقارنة مع التوابل الأخرى ، يعتبر الشمر من التوابل الرائعة للقلب والمعدة .

وفقًا لما نشره موقع هيلثي فإن الشمر هو أفضل شيء للهضم. يقوي ويدفئ هو أمر ضروري لتحسين الهضم.





الخصائص الطبية للشمر

خفيف في الهضم ، ودهني ، وزيتي يفيد القلب والأمعاء.

فوائد الشمر



يحسن القوة والمناعة مفيد في اضطرابات النزيف، التي تسببها الحرارة الزائدة جيد للقلب ، منشط القلب ، مفيد في تخفيف الألم ومفيد في زيادة لبن الرضاعة فلعصير الشمر تأثير خاص على الهرمونات ، مما يعزز تدفق حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات فإنه يعالج هذه الاضطرابات. يعالج الديدان والإمساك.

يعالج الانتفاخ و الإحساس بالحرقان - وعسر الهضم.

يعالج فقدان فقدان الشهية - القيء.

يعالج السعال والبرد.

فوائد الشمر الأخرى:



خصائصه تنعش العقل وتعزز اليقظة العقلية ويعزز صحة العين، كما يقلل الشمر من زيادة البلغم في الجهاز التنفسي .

كيف نتناول الشمر:

إن تناول ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات طريقة رائعة لتحسين الصحة، يجب تناول شاي الشمر لفقدان الوزن ومرض السكري ومتلازمة تكيس المبايض والغدة الدرقية والكوليسترول واضطرابات الأمعاء الأخرى.