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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مضغ هذه البذور الخضراء يساهم في علاج 10 أمراض ..منها الكوليسترول والسكري

أمراض
أمراض

 الشمر هو نوع من التوابل اللذيذة ، يقضي على الاضطرابات المتعلقة بالهضم بالمقارنة مع التوابل الأخرى ، يعتبر الشمر من التوابل الرائعة للقلب والمعدة  .

وفقًا لما نشره موقع هيلثي  فإن الشمر هو أفضل شيء للهضم. يقوي ويدفئ هو أمر ضروري لتحسين الهضم.


 

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 الخصائص الطبية للشمر

خفيف  في الهضم ، ودهني ، وزيتي يفيد القلب والأمعاء. 

 فوائد الشمر

  
 يحسن القوة والمناعة مفيد في اضطرابات النزيف، التي تسببها الحرارة الزائدة جيد للقلب ، منشط القلب ، مفيد في تخفيف الألم  ومفيد في زيادة لبن الرضاعة فلعصير الشمر تأثير خاص على الهرمونات  ، مما يعزز تدفق حليب الثدي لدى الأمهات المرضعات فإنه يعالج هذه الاضطرابات. يعالج الديدان والإمساك.
يعالج الانتفاخ و الإحساس بالحرقان - وعسر الهضم.
يعالج فقدان فقدان الشهية - القيء.
يعالج السعال والبرد.

 فوائد الشمر الأخرى:


خصائصه تنعش العقل وتعزز اليقظة العقلية ويعزز صحة العين، كما يقلل الشمر من زيادة البلغم في الجهاز التنفسي .

 كيف نتناول الشمر:

إن تناول ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات طريقة رائعة لتحسين الصحة،  يجب تناول شاي الشمر لفقدان الوزن ومرض السكري ومتلازمة تكيس المبايض والغدة الدرقية والكوليسترول واضطرابات الأمعاء الأخرى.

فوائد بذور الشمر الشمر المرضعات أسود الرضاعه تعز تحسين الهضم الهند القرنفل

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