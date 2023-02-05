لم يكن هناك زيارة.. الصين تفاجئ وزير الخارجية الأمريكي برد صادم

‏قللت الصين من أهمية إلغاء وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارته إلى بكين في أعقاب ‏‏أزمة المنطاد الصيني الذي دخل إلى أجواء الولايات المتحدة، قائلة إنه لم يتم الإعلان رسميا عن اجتماع بين البلدين.‏

‏وكان قد أكد وزير الخارجية الأمريكي،‏ ‏‏الجمعة، أنه أرجأ رحلة مقررة إلى الصين بعد اكتشاف المنطاد الصيني الذي يستخدم في التجسس، حيث كانت رحلته ستكون أول زيارة يقوم بها دبلوماسي أمريكي كبير منذ ست سنوات إلى بكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، تعليقا على إلغاء بلينكن زيارته للصين: "في الواقع، لم تعلن الولايات المتحدة والصين أبدا عن أي زيارة، وإذا كانت قد أصدرت الولايات المتحدة أي إعلان من هذا القبيل هي شؤونهما الخاصة، ونحن نحترم ذلك"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.‏

وكان قد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لموقع أكسيوس، أن هناك منطاد ثان يحلق فوق أمريكا اللاتينية، حيق قال المتحدث باسم البنتاجون: "نحن الآن نقدر أنه بالون مراقبة صيني آخر".