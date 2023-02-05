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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرد الحاسم.. الصين تتوعد أمريكا بسبب إسقاط منطاد التجسس

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن احتجاجها على الإجراءات الأمريكية التي أدت إلى إسقاط بالون الطقس الصيني في البيان المنشور على ‏‏موقع‏‏ الوزارة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها: ‏"يعرب الجانب الصيني عن رفضه الشديد واحتجاجه على القوة التي تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة منطاد مدني بدون طيار". 

وأشارت إلى أن الصين أخطرت الجانب الأمريكي مرارا وتكرارا في وقت سابق بعد التحقق من أن المنطاد مخصص للاستخدام المدني ودخل المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة، وكان هذا وضعا غير متوقع على الإطلاق.‏

‏وأضافت الوزارة أن الصين تحتفظ بالحق في الرد الإضافي المطلوب وستحمي بشكل حاسم حقوقها ومصالحها المشروعة.‏

وأسقط الجيش الأمريكي، السبت المنطاد الصيني، الذي حلق في مجاله الجوي في وقت سابق، فوق المحيط الأطلسي قبالة ساحل كارولينا.‏

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