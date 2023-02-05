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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. السلطات الأمريكية تبدأ فحص حطام المنطاد الصيني

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن السلطات الأمريكية بدأت بفحص حطام المنطاد الصيني بعد إسقاط من قبل المقاتلات الأمريكية.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن المقاتلات الأمريكية نجحت، بعد ظهر السبت، بتوجيه من الرئيس، جو بايدن، في إسقاط منطاد التجسس الصيني بأمان على ارتفاع عال فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، قبالة سواحل ولاية نورث كارولاينا.

وأضاف أوستن، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الإذن بإسقاط المنطاد بمجرد أن يصبح بالإمكان إنجاز المهمة من دون مخاطر  على حياة الأمريكيين.

وأشار إلى أن الأمر تم بالتنسيق وبدعم كامل من الحكومة الكندية.  مؤكدا أن الإجراء المتعمد والقانوني الذي تم اتخاذه، السبت، يوضح أن الرئيس بايدن وفريقه للأمن القومي يضعون دائما سلامة وأمن الشعب الأمريكي  في المقام الأول خلال التعامل مع انتهاكات الصين غير المقبولة  للسيادة الأمريكية.

وهنأ بايدن الجيش بنجاحه في إسقاط المنطاد الصيني بعدما حلق لأيام عدة فوق الولايات المتحدة بغرض "التجسس" وفق تقدير وزارة الدفاع.

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