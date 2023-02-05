قريب من سطح المياه.. «عسكري أمريكي» يكشف مكان سقوط حطام المنطاد الصيني

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن عدة سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكية موجودة في المنطقة التي سقط فيها بالون التجسس الصيني بالمحيط الأطلسي، وتقوم بتأمين محيط المكان.

وذكر المسؤول لشبكة CNN إن البحرية كانت تتوقع الاضطرار إلى استعادة الحطام من المياه العميقة ، لكنها الحطام هبط إلى عمق حوالي 47 قدمًا، مما "سيجعل الأمر سهلاً إلى حد ما" في انتشال حطام المنطاد الصيني.

وأضاف المسؤول إن "الغواصين البحريين المؤهلين" سينزلون عند الحاجة للمساعدة في العملية. وتابع المسؤول أن هناك أيضًا "سفن غير مأهولة يمكن أن تنزل للحصول على الهيكل ورفعه مرة أخرى على سفينة الإنقاذ".

ولم يعرف المسؤول كم من الوقت سيستغرق الأمر لاستعادة أي معدات يمكن إنقاذها من المنطاد الطائرة الذي تم إسقاطه ، لكنه أشار إلى أن الامر قد يستغرق "وقتًا قصيرًا نسبيًا".

وقال المسؤول "لا أتوقع شهورًا وأسابيع".