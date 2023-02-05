عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قريب من سطح المياه.. «عسكري أمريكي» يكشف مكان سقوط حطام المنطاد الصيني

سقوط المنطاد الصيني
سقوط المنطاد الصيني

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن عدة سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكية موجودة في المنطقة التي سقط فيها بالون التجسس الصيني بالمحيط الأطلسي، وتقوم بتأمين محيط المكان.

وذكر المسؤول لشبكة CNN إن البحرية كانت تتوقع الاضطرار إلى استعادة الحطام من المياه العميقة ، لكنها  الحطام هبط إلى عمق حوالي 47 قدمًا، مما "سيجعل الأمر سهلاً إلى حد ما" في انتشال حطام المنطاد الصيني.

وأضاف المسؤول إن "الغواصين البحريين المؤهلين" سينزلون عند الحاجة للمساعدة في العملية. وتابع المسؤول أن هناك أيضًا "سفن غير مأهولة يمكن أن تنزل للحصول على الهيكل ورفعه مرة أخرى على سفينة الإنقاذ".

ولم يعرف المسؤول كم من الوقت سيستغرق الأمر لاستعادة أي معدات يمكن إنقاذها من المنطاد الطائرة الذي تم إسقاطه ، لكنه أشار إلى أن الامر  قد يستغرق "وقتًا قصيرًا نسبيًا".

وقال المسؤول "لا أتوقع شهورًا وأسابيع".

مسؤول عسكري أمريكي بحرية وخفر السواحل الأمريكي بالون التجسس الصيني حطام المنطاد الصيني شهور ا وأسابيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الجرام أقل من 2000 جنيه.. هبوط أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي يفجر مفاجأة حول إسقاط البالون الصيني

مسئول أمريكي يكشف نوع طائرة أسقطت المنطاد الصيني | فيديو

بأمر بايدن.. أول تعليق لـ الرئيس الأمريكي بعد إسقاط المنطاد الصيني

شاهد.. مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي

مسئول أمريكي: قرار اسقاط البالون الصيني جاء بأمر بايدن وبموافقة القيادة العسكرية

أمريكا تسقط المنطاد الصيني

تطور خطير .. بايدن يعطي الضوء الأخضر لإسقاط منطاد التجسس الصيني

تصريح مهم لوزير الطاقة السعودي عن العقوبات.. هذا ما قاله

ترشيحاتنا

رحم الله الرجل الوطني الشريف.. وزيرة التضامن تنعى شريف إسماعيل

مدمن يتخلص من عمته وزوجها.. رئيس محكمة سابق يروي أغرب قضية واجهته

رضا عبد العال: أندية الدوري المصري أفضل من أوكلاند وسياتيل

عدلي القيعي: مارسيل كولر أدار مباراة سياتل بـ"معلمة"

في ‏يومه العاشر‎ .. حوالي 3 ملايين زائر لمعرض الكتاب

عدلي القيعي يكشف السبب الحقيقي وراء فشل صفقة سوزا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ