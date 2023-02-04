بأمر بايدن.. أول تعليق لـ الرئيس الأمريكي بعد إسقاط المنطاد الصيني

في أول تعليق له، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مهمة إسقاط بالون التجسس الصيني قبالة الساحل الشرقي اليوم السبت كانت ناجحة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وذكر بايدن، أنه أمر البنتاجون بإسقاط المنطاد بمجرد أن يكون ذلك آمنًا.

وقال الرئيس للصحفيين في هاجرستاون بولاية ماريلاند "يوم الأربعاء عندما تم إطلاعي على أمر المنطاد ، أمرت البنتاجون بإسقاطه في أقرب وقت ممكن".

أضاف "لقد قررنا ذلك، دون إلحاق الضرر بأي شخص على الأرض، واعتبرنا أن أفضل وقت للقيام بذلك هو فوق المياه ... في حدود 12 ميلًا. لقد نجحوا في إسقاطه وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوها ".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه توصية من فريق الأمن القومي، كرر بايدن: "أخبرتهم بإسقاطه. قالوا لي، دعونا ننتظر المكان الأكثر أمانًا للقيام بذلك".