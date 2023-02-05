كواليس الساعات الأخيرة في عمر "المنطاد الصيني".. كيف استعدت أمريكا وماذا ستفعل الصين؟

أسقطت الولايات المتحدة المنطاد الصيني قبل قليل، فيما ظلت العيون تحلق في السماء تشاهد سقوطه، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

سقط منطاد التجسس الصيني المشتبه به ببطء نحو ساحل المحيط الأطلسي الأمريكي وظل في مرأى من كارولينا الجنوبية.

والتقط برايان برانش ، مهندس البرمجيات ومطارد العواصف ، صوراً لما يعتقد أنه المنطاد فوق غرب ولاية كارولينا الشمالية.

أعلنت الاتحادية الأمريكية السبت توقيف رحلات المغادرة والوصول في ثلاثة مطارات منها مطار ميرتل بيتش الدولي في ساوث كارولاينا اليوم السبت بسبب "جهود تتعلق بالأمن القومي".

جاء هذا الإجراء وسط أنباء عن وجود منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاعات شاهقة عبر أنحاء البلاد فيما تصفه واشنطن بأنه "انتهاك واضح" لسيادة الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الإدارة الأمريكية تخطط لإسقاط المنطاد الصيني في المحيط الأطلسي، والاحتفاظ ببقاياه لدراسته.

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى موافقته على التعامل مع المنطاد الصيني، الذي يطير عبر سماء الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ذكرت الصحيفة، إنه تدرس إدارة بايدن خطة لإسقاط بالون التجسس الصيني الذي يحلق في سماء الولايات المتحدة.

وأفادت عدة وكالات إخبارية أن بعض شهود العيان في ولاية كارولينا الشمالية قد رصدوا البالون في وقت سابق اليوم السبت وهو يحلق فوق الولاية.

وغرد مكتب شريف مقاطعة يورك ، ساوث كارولينا، وقال سمعت تقارير تفيد بأن البالون يطير فوق المنطقة.

شوهد المنطاد لأول مرة فوق الولايات المتحدة فوق مونتانا يوم الأربعاء.

زعمت الحكومة الصينية أنه منطاد لأغراض الطقس انحرف عن مساره بفعل الرياح، لكن المسؤولين الأمريكيين خلصوا إلى أن البالون هدفه التجسس.

وقال مسؤولون إن تحرك المنطاد فوق الأراضي الأمريكية ينتهك القانون الدولي وسيادتها.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، أن بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة يستغلون مسألة منطاد التجسس الصيني.

وقالت الوزارة في بيان لها: " بعض السياسيين ووسائل الإعلام بالولايات المتحدة يستغل قضية المنطاد للتهجم على الصين. والمنطاد الذي تم رصده فوق الولايات المتحدة حادث عرضي خارج عن الإرادة".

ومنذ قليل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان لها: "لدينا الآن تقارير تفيد بتحليق منطاد فوق أمريكا اللاتينية. تأكدنا الآن من أنه منطاد مراقبة صيني".

وأمس الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من القادة العسكريين دراسة الخيارات للتعامل مع منطاد التجسس الصيني، الذي تم اكتشافه فوق سماء الولايات المتحدة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: " تم إطلاع الرئيس بايدن على الخيارات العسكرية في التعامل مع المنطاد، ولا شك لدينا أن منطاد التجسس تابع للصين".

وأضاف: "بحثنا إسقاط المنطاد فوق مونتانا لكن امتنعنا عن ذلك بسبب مخاطر محتملة من تفجيره"، مشيرًا إلى أن "وزير الدفاع تشاور أمس مع المسؤولين العسكريين بشأن المنطاد".

وتلك القضايا هي جزء من معركة أوسع، حيث تحارب الصين من أجل الحصول على المعلومات التقنية التي تمكنها من تقوية اقتصادها وتحدي النظام الجيوسياسي العالمي، في حين أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع ظهور منافسين جديين للنفوذ الأمريكي.