لحظة هجوم الطائرة الأمريكية على المنطاد الصيني وإسقاطه.. فيديو

أفاد تقرير لقناة “العربية”، بأنه بعد 48 ساعة من الترقب، أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني عبر صاروخ واحد من مقاتلة من طراز F22 فوق المحيط الأطلسي.

استعادة حطام المنطاد الصيني

وأكد التقرير، أن القوات الأمريكية تبدأ عملية استعادة الحطام لفحص التقنية المستخدمة في المنطاد الصيني.



المنطاد الصيني مخصص للتجسس



وأوضح التقرير، أن المنطاد الصيني كان مخصصا للتجسس وليس للطقس، وأنه واحد من أسطول مناطيد نشرتها الصين في عدة قارات.



وأضاف التقرير، أن إسقاط المنطاد الصيني يأتي بعد إعطاء الرئيس بايدن الضوء الأخضر لتنفيذ العملية .





