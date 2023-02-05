عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة هجوم الطائرة الأمريكية على المنطاد الصيني وإسقاطه.. فيديو

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

أفاد تقرير لقناة “العربية”، بأنه بعد 48 ساعة من الترقب، أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني عبر صاروخ واحد من مقاتلة من طراز F22 فوق المحيط الأطلسي.

 استعادة حطام المنطاد الصيني

وأكد التقرير، أن القوات الأمريكية تبدأ عملية استعادة الحطام لفحص التقنية المستخدمة في المنطاد الصيني.
 

المنطاد الصيني مخصص للتجسس

وأوضح التقرير، أن المنطاد الصيني كان مخصصا للتجسس وليس للطقس، وأنه واحد من أسطول مناطيد نشرتها الصين في عدة قارات.


 وأضاف التقرير، أن إسقاط المنطاد الصيني يأتي بعد إعطاء الرئيس بايدن الضوء الأخضر لتنفيذ العملية .


 

 

 

المنطاد الصيني بايدن صاروخ F22 المحيط الأطلسي الجيش الأميركي القوات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

موضوعات متعلقة

مفاجأة لعائلة الطفل المغربي ريان في ذكرى وفاته الأولى |تفاصيل

جريمة تهز السوشيال ميديا.. مقتل البلوجر العراقية على يد والدها

حقيقة بيع سيارة بورشه الجديدة في الأسواق بسعر 540 ألف جنيه

تشيلسي يحرم زياش من الإعارة لـ باريس سان جيرمان | تقرير يكشف

تحذير لمرضى القلب والضغط والسكر.. الموبايل خطر مميت قبل النوم |تفاصيل

برسالة غريبة .. دمية مشنوقة لـ نجم ريال مدريد تثير الذعر بإسبانيا|فيديو

مع اقتراب جسم فضائي بمحاذاة الأرض.. هل تكتب نهاية العالم؟ تفاصيل

وصية أب مصري لزوج أبنته تبكي الملايين على السوشيال ميديا.. تفاصيل بالفيديو

ترشيحاتنا

لحظة هجوم الطائرة الأمريكية على المنطاد الصيني وإسقاطه.. فيديو

زكي عبد الفتاح: الأمريكان لا يعرفون شيئا عن الكرة المصرية سوى الأهلي وصلاح

علي جمعة عن كثرة القتل: ده محصلش في أيام الجاهلية

المستشار الألماني: الرئيس الأوكراني تعهد بعدم ضرب روسيا بالأسلحة الغربية

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

ميتلاند الدنماركي يكشف سبب التعاقد مع إمام عاشور ويعلن موعد انضمامه للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ