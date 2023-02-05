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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النواب الأمريكي يفتح تحقيقا في تعامل بايدن مع المنطاد الصيني

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

طالب النواب الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، بفتح تحقيق في رد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ‏‏المنطاد الصيني‏‏ والذي تم ‏‏إسقاطه‏‏ قبالة ساحل ساوث كارولينا يوم السبت.‏

يأتي ذلك مع مجموعة أوسع من التحقيقات المخطط لها من قبل الأغلبية الجديدة في مجلس النواب الجمهوري في السياسة العسكرية والخارجية لإدارة بايدن، بما في ذلك ‏‏الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان‏‏ في عام 2021.‏

‏ومن جانبه، قال النائب مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي: ‏‏"سأطالب بإجابات وسأحمل المسؤول المسؤولية عن هذا العرض المحرج والضعيف في التعامل مع المنطاد الصيني".

‏وأضاف متحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية: "أعتقد أننا نبحث أولا عن إحاطة معمقة، ولم يتم بعد تحديد خطوات إضافية"، وفقا لموقع أكسيوس.‏

وقال النائب مايك لولر، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، في بيان، إن بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يجب أن يتعاونوا مع الكونجرس وأن يقدموا إجابات فورية".‏

‏كما قال رئيس لجنة الأمن الداخلي، مارك جرين، في بيان انتقد فيه رد الإدارة الأمريكية على المنطاد الصيني، إن لجنته ستواصل المطالبة باتخاذ إجراءات وإجابات من هذه الإدارة.‏

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لأول مرة عن وجود المنطاد الصيني للجمهور الأمريكي يوم الخميس، زاعمة أنه كان يستخدم لجمع معلومات عن المواقع العسكرية الحساسة، وفي المقابل يقول المسؤولون الصينيون إنه كان منطاد طقس مدني.‏

و‏كان المسؤولون الأمريكيون على علم بالمنطاد فور دخوله المجال الجوي الأمريكي في 28 يناير الماضي، ‏‏وفقا لبلومبرج‏‏.

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‏وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ‏‏للصحفيين،‏‏ إنه أمر البنتاجون يوم الأربعاء بإسقاط المنطاد "في أقرب وقت ممكن دون إلحاق الضرر بأي شخص على الأرض، وأفضل وقت للقيام بذلك كان عندما تجاوزت المياه ".‏

وأشاد كبار الديمقراطيين بتعامل الإدارة مع المنطاد، حيث قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر: "أشيد بقيادة الرئيس بايدن في إنزال البالون الصيني فوق الماء لضمان السلامة لجميع الأمريكيين".

‏وستقوم إدارة بايدن باطلاع عصابة الثمانية - قادة الأحزاب الأربعة في الكونجرس، إلى جانب رؤساء وأعضاء لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ - الأسبوع المقبل، على آخر التطورات والمعلومات اللازمة في أزمة المنطاد الصيني.

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