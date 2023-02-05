وفاة رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد معاناة طويلة مع المرض |فيديو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، عن وسائل إعلام باكستانية محلية، اليوم الأحد، أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض. وحكم مشرف "79 عامًا" باكستان لقرابة عشر سنوات منذ عام 1999، وأشرف على النمو الاقتصادي السريع للبلاد، وحاول نشر القيم الليبرالية في البلد الإسلامي المحافظ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحاول تنظيم القاعدة وإسلاميون متشددون قتل مشرف ثلاث مرات على الأقل. وفي عام 2008، أجريت في باكستان أول انتخابات ديمقراطية وخسر حزب مشرف. وفي مواجهة مساءلة بغرض العزل في البرلمان تنحى مشرف عن الرئاسة وتوجه إلى لندن.

بعدم أهليته للترشح

وعاد مشرف إلى باكستان عام 2013 لخوض الانتخابات البرلمانية، لكن صدر قرار بعدم أهليته للترشح وسُمح له بمغادرة البلاد إلى دبي عام 2016.