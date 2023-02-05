رغم سوء الطقس .. قافلة طبية مجانية فى نادى المهندسين بالإسكندرية

نظمت لجنة الرعاية الصحية و المعاشات بنقابة المهندسين بالإسكندرية يوم صحى مجانى فى نادى المهندسين بسابا باشا بالتعاون مع مستشفى الاندلسية وشهد إقبال وحضور 120 مهندس وأسرته رغم سوء الطقس والأمطار تحت رعاية الدكتور هشام سعودي.

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية ، أن شهد اقبال كبير من المهندسين وأسرهم فى اليوم الصحى المجانى بالتعاون مع احد المستشفيات الخاصة يشمل الكشف فى تخصصات الأسنان والباطنة كما يشمل قياس الضغط والسكر بالدم بالتعاون مع احد المستشفيات الكبرى.



وأضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على توفير الخدمات الصحية المجانية للمهندسين وأسرهم بصفة مستمرة بالإضافة إلى توفير الحملات التابعة لوزارة الصحة داخل نادي المهندسين بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية تسهيلًا على المهندسين وأسرهم، مؤكدًا أن لجنة الرعاية الصحية تستقبل كافة المقترحات لتوفير الخدمات الصحية للمهندسين وتلبيه رغباتهم.