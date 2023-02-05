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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 بنسبة بنجاح 76  % لطلبة النظامي و26% للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألفًا و 121 للنظامي حضر منهم  55 ألفاً و 661 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 735 حضر منهم 696 طالباً.

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة  المهنية 75.6% ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 71.42% ، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% لطلاب  للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع 

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وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبه أوضح الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 84.02  % ، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 77.84% ، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 74.44 % ، و في المركز الرابع  اهناسيا بنسبة نجاح 73.04 % ، تلتها إدارة تعليم الواسطى  بنسبة 71.68 % ، فإدارة سمسطا  بنسبة 71.13 % ، وإدارة تعليم الفشن  في المركز السابع بنسبة 67.31%.

رابط نتيجة 3 إعدادي بني سويف

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