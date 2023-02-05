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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محققة رقما قياسيا..220 مليون طفلة عروس في الهند

220 مليون طفلة عروس
220 مليون طفلة عروس في الهند

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن ولاية آسام الهندية أطلقت عملية للقضاء على زواج الأطفال غير القانوني، وفي 3 فبراير وحده، تم اعتقال أكثر من 2000 شخص مخالفين للقانون.

كما ذكرت للأمم المتحدة، أن هناك أكثر من 220 مليون طفل عروس في الهند. وذلك حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني.

ومن ناحية أخرى، انخفض عدد حالات زواج الأطفال بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال غير محظورا في بعض الأماكن.

كمل بدأت حملة القمع في ولاية آسام التي استمرت أسبوعين يوم الجمعة، حيث دعا رئيس وزراء الولاية من المواطنين إلى المساعدة في إلغاء "العادات الشريرة".  

وقال، إن واحدة من كل ثماني نساء في ولاية آسام تلد قبل سن 18، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأمهات.

وأكد قائد شرطة آسام، أنه تم اعتقال 2044 شخصًا في اليوم الأول للعملية، بما في ذلك العديد من القساوسة الهندوس الذين ترأسوا حفلات الزفاف.

وأضاف، أنه لا يزال هناك فتيات في سن 12 يتزوجن رجلاً في الولاية، وحققت الشرطة في إجمالي 4074 حالة.

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