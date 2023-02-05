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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة السويس تستقبل لجنة من الرعاية الصحية لنقل تبعية العاملين

صدى البلد

استقبل الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان ، لجنة نقل تبعية الموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك بعد الانتهاء من مراجعة الملفات الوظيفية.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022 بنقل تبعية عدد 26 من المنشآت الصحية والعاملين بها بالسويس.

 

وقامت اللجنة المشتركة من فريقي " الرعاية الصحية و مديرية الصحة " بالانتهاء من مراجعة بيانات الملفات الوظيفية لعدد 830 من الأفراد الذين جاري نقلهم إلي هيئة الرعاية الصحية من 26 وحدة ومركز طب أسرة وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس .

وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بأن اللجنة المشتركة قامت علي مدار 3 أيام متتالية علي مدار الساعة باختتام أعمالها ، معرباً عن امتنانه للجنة المشتركة علي ما بذلوه من مجهودات كبيرة  

 

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