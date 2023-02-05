قمر الثلج.. بدر شهر رجب يظهر في سماء مصر وسط برودة الإجواء

تتزين سماء مصر الآن بظهور بدر شهر رجب (قمر فبراير)، والمعروف بـ قمر الثلج فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اليوم يظهر قرص القمر (قمر الثلج) بدرا كامل الاستدارة حيث يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 5 فبراير ويبلغ لمعانه 99.8 % تقريبا، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

واضاف تادرس، القمر يبدو لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع ادراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذين اليومين.

سبب تسمية قمر الثلج بهذا الإسم

وأوضح أستاذ الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن بدر شهر رجب او (قمر شهر فبراير) يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الثلج حيث تسقط الثلوج بشدة في هذا الوقت من العام.

ولفت إلى أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

قمر الثلج

وأشار الدكتور أشرف تادرس، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

الأرصاد الجوية تؤكد برودة الطقس الليلة

و كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه منذ بداية اليوم بدأ التحذير من أن البلاد على وشك التعرض لمنخفض جوي على البحر المتوسط، بالتزامن مع وجود منخفض جوي آخر في طبقات الهواء.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي يؤدي إلى حالة جوية مضطربة وغير مستقرة، تحديدا على مستوى سطح البحر المتوسط، والتي سيمتد تأثيرها لتصل إلى مناطق شمال الجمهورية، مثل مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.