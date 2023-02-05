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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ملاكي على صحراوي سمالوط بالمنيا.. أسماء

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة البستان بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 6 من أسرة واحدة وهم: محمد. ع. أ 28 سنه ومحمود. ا 29 سنه وإيناس. ع. أ 21 سنه ويونس. ح وشقيقه أنس 8 شهور وأحمد. ح 70 سنه ، وجميعهم يقيمون في محافظة الأقصر بجنوب الصعيد.

تم نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وانتقل لرجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

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