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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالمنيا

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022 / 2023.

 

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الجاري.

 

مشيرًا إلى أنه سيتم التنويه عن الموعد المحدد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب وأولياء الأمور المترقبين ظهورها تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم واعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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ثم سيتم إعلانها علي الصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكذلك الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا وتكون موزعة على 3 قطاعات كل قطاع يضم 3 مراكز إدارية على النحو التالي قطاع شمال المحافظة ويشمل مراكز العدوة ومغاغة وبني مزار وقطاع وسط ويشمل مراكز مطاي وسمالوط والمنيا وقطاع جنوب ويشمل مراكز أبوقرقاص وملوي وديرمواس.

 

ومن جانبه أكد المهندس حمدى السيد وكيل وزارة التعليم بالمنيا ضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية أولا بأول، مشددا على ضرورة المراجعة الجيدة على عملية التقدير ورصد وجمع الدرجات بشكل دقيق حتى يحصل كل طالب حقه.

 

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدة عبر الفيديو كونفرانس بحضور حمدى مصطفى وكيل المديرية ومحمد أبو العيون مدير عام الشؤون التنفيذية مع  مديرى الإدارات التعليمية التسع وموجهى المواد الدراسية عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى.

 

ووجه وكيل وزارة التعليم بضرورة مراعاة نماذج الإجابة والتقديرات وتوزيع الدرجات لصالح الطالب مع مراعاة الدقة والسرية في أثناء إجراء عملية التقدير لكراسات الإجابة في المواد وأثناء رصد الدرجات وتجميعها مشيداً بالجهد المبذول أثناء فترة الامتحانات.

رابط اعلان النتيجة


https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya

https://www.facebook.com/minia.gov.eg

 

المنيا وزير التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية فترة الامتحانات نتيجة الفصل الدراسي الأول

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