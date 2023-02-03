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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير بمعرض الكتاب في مكتبة مصر العامة لأسعارها الرخيصة.. صور

معرض الكتاب بمكتبة
معرض الكتاب بمكتبة مصر العامه

" تحت شعار كتاب لكل بيت" وبهدف تنمية الوعي الثقافي والمعرفي للمواطنين بمختلف أعمارهم نظمت مكتبة مصر العامة بالمنيا معرضها الثالث  للكتاب لبيع الكتب الزائدة عن حاجة المكتبه لاستفادة الأسر وأعضاء المكتبه بها فقد ضم المعرض ما يقرب من 5 آلاف كتاب في مختلف فروع المعرفه إضافة إلى تنظيم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية على هامش المعرض.

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تقول الدكتوره أمل عليوة مدير مكتبه مصر العامه ان المعرض الحالي هو المعرض الثالث بالمكتبه لبيع الكتب الزائدة عن حاجة المكتبه بأسعار مخفضة فبعض الكتب سعرها جنيهين و5 جنيهات و7 جنيهات واعلى سعر للمجلد يصل إلى 75 جنيه فقط فهي كتب مخفضة الثمن للغايه وتناسب جميع الأذواق.

وأوضحت عليوة قائله لدينا كتب زائدة عن حاجة المكتبة، وكتب تبرع بها بعض الأشخاص، ولذلك جاءت الفكرة بعدم حجب هذه الكتب وطرحها للمواطنين لتنمية الوعي الثقافي والمعرفي.

وأضافت أن فكرة المعرض جاءت لإعادة قيمة الكتاب الورقي للقراء بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن الإقبال على معرض الكتاب بالمكتبه  كان كبيراً العام الماضي وكذلك الإقبال العام الحالي كبير جدا ورائع نظرا لثقة المواطنين في المعرض.

وأشارت أن المعرض يوفر كتبا متنوعة في مختلف المجالات منها  الأدب والعلوم الاجتماعية والسياسية والعلوم الدينيه وبعص الكتب في العلوم الشرطية بالإضافة إلى توفير كتب للأطفال وهذة إضافة العام الحالي

ولفتت إلى أن المعرض قام بتنفيذ قسم للإكسسوارات من نماذج تم عمل تدريبات عليها لأعضاء المكتبة للحلي والخرز.

 

اقبال المواطنين بمعرض الكتاب
اقبال المواطنين بمعرض الكتاب
اقبال المواطنين بمعرض الكتاب
اقبال المواطنين بمعرض الكتاب
اقبال المواطنين بمعرض الكتاب
اقبال المواطنين بمعرض الكتاب
اقبال المواطنين بمعرض الكتاب
اقبال المواطنين بمعرض الكتاب
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FB_IMG_1675324820864
FB_IMG_1675324820864
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معرض الكتاب بالمنيا
معرض الكتاب بالمنيا
مكتبة مصر العامة المنيا الوعي الثقافي معرض شاهد معرض الكتاب الفاعليات الثقافية والفنية

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