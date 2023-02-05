السماح للعاملين بالآثار وأسرهم زيارة المتاحف مجانا.. مستند

خاطب محمود عبدالقادر حسان عضو اللجنة النقابية بالقاهرة الكبري العاملين بالآثار ، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، بالسماح للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار وأسرهم بدخول المتاحف مجانا، والذى فوض رؤساء القطاعات بالحصول على الموافقة على ذلك .

افاد محمود فى خطابة ، ضرورة إصدار تعليمات لجميع المتاحف التابعة للوزارة بالسماح بالدخول للعاملين واسرهم بعد التحقق من صلة القرابة .

من جانبه افاد قطاع المتاحف بالموافقة على الطلب المقدم ، مع اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لاثبات صلة القرابة وذلك بما لايخالف اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن .