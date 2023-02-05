الشيخ الطاروطي: 58 دولة تشارك في مسابقة القرآن الكريم هذا العام .. فيديو

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، عضو لجنة تحكيم مسابقة القرآن الكريم العالمية الـ 29، إن مصر رائدة في مسابقات القرآن الكريم، حيث صدرت القرآن للعالم بعلمائها وقرائها، لافتا أن هذه المسابقة تعقد سنويا برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يسعى دائما بأن تكون مصر حافلة بكل الإنجازات القرآنية والدعوية.

وأضاف "الطاروطي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك 58 دولة ممثلة في مسابقة القرآن الكريم العالمية هذا العام في مصر، لافتا أن المتسابقين سعداء بالعرس القرآني والمشاركة في المسابقة خاصة أن بعضهم يزور مصر للمرة الأولى.

وأشار إلى أن مصر دائما تتميز عن جميع دول العالم بروح القرآن وتواجد القراء، الذين أصواتهم وأسمائهم تسبقهم إلى العالم، لافتا أن بعض القراء غير المصريين يقلدون القراء المصريين وتأثروا بهم.

وأوضح أن الدكتور مختار جمعة يضع بعض الإضافات على هذه المسابقة كل عام بحيث لا تصبح مسابقة فيها حفظ النصوص القرآنية فقط، ولكنه يريد أن يكون المتسابق متذوق للقرآن وفاهم لتفسيره وعالم بمقاصد القرآن وبماذا تقصد هذه السورة من الآيات والأحكام، فأدخل فرع المقاصد القرآنية.

ولفت أنه جرى إضافة لأول مرة الأسرة القرآنية، والمقصود بأن يكون الأب والأم والأولاد حافظين للقرآن أو 3 من الإخوة حافظين للقرآن.