استعدادات مكثفة لاستقبال مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة بالمحافظة لتنفيذ واستقبال مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني فى دورتها السادسة لعام 2023 ، والتي ستنطلق في ١٧ فبراير الجاري، وتحمل اسم الشيخ المبتهل " نصر الدين طوبار".

أشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيقات التي تضمن نجاح سير المسابقة على أرض بورسعيد.

حيث أكد محافظ بورسعيد أهمية تنفيذ المسابقة على أرض بورسعيد، كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتعكس الصورة الحضارية والثقافية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية، ويشارك بالمسابقة أكثر من خمسين دولة حول العالم.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المسابقة، و تأهيل وتدريب المتقدمين للمسابقة، مؤكدا أهمية الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام، مشيداً بجهود القائمين على المسابقة والتى نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الخمس سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى .