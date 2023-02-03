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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب رفع تراكمات مخلفات.. محافظ بورسعيد يوجه بإقامة ملاعب ومسطحات خضراء

عقب رفع تراكمات مخلفات
عقب رفع تراكمات مخلفات محافظ بورسعيد يوجه بإقامة ملاعب

 أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن البدء في تنفيذ ملاعب و ساحات خضراء في المناطق التي تم رفع المخلفات المتراكمة بها،  وذلك في جميع أحياء بورسعيد لتصبح متنفسا للشباب ولتشجيعهم على ممارسة الرياضة،  واستكمالا لأعمال التطوير و تحقيق الواجهة الحضارية في كل أحياء بورسعيد.

عقب رفع تراكمات مخلفات محافظ بورسعيد يوجه بإقامة ملاعب ومسطحات خضراء  فى المناطق

جاء ذلك في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة،  وتماشيا مع خطة المحافظة لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري في كافة أنحاء مدينة بورسعيد. 

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عقب رفع تراكمات مخلفات محافظ بورسعيد يوجه بإقامة ملاعب ومسطحات خضراء  فى المناطق

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم البدء في إقامة ملعب في شارع سرحان بحي الزهور،  وذلك بعد أن تم رفع كفاءة وتطوير الشارع على أعلى مستوى،  ضمن الخطة الشاملة والغير مسبوقة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد،  وأكد محافظ بورسعيد أن الملاعب الجديدة ستضفي مظهرا جماليا في أحياء بورسعيد،  يتماشى مع أعمال التطوير في الطرق الرئيسية والفرعية، ويساهم في القضاء على مشكلة تراكم المخلفات في العديد من المناطق،  فضلا عن انه سيصبح ملتقى ترفيهي ورياضي للشباب،  ويسهم في دعم القطاع الرياضي في محافظة بورسعيد.

عقب رفع تراكمات مخلفات محافظ بورسعيد يوجه بإقامة ملاعب ومسطحات خضراء  فى المناطق
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